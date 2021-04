TERAMO – “Il settore agroalimentare è uno dei fiori all’occhiello della nostra Regione e produce ogni anno prodotti molto richiesti e apprezzatissimi su tutte le tavole del mondo.” Così Valentina Corneli, portavoce M5s Camera.

“Per il suo rilancio, già con il Governo del Presidente Conte abbiamo fatto molto, tra le altre cose lavorando a quelle misure del Decreto Liquidità che hanno individuato ISMEA come ente statale abilitato al rilascio di garanzie gratuite per assistere le imprese agricole, forestali, della pesca, dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Ora, proseguendo in questo solco, grazie al Ministro Patuanelli, siamo riusciti ad implementare la durata della garanzia di ISMEA da 6 a 10 anni, per permettere ai nostri agricoltori di programmare investimenti a più ampio respiro. Mi risulta che l’associazione bancaria italiana abbia già emanato una circolare per informare gli istituti di credito, mentre con il Movimento 5 Stelle abbiamo intenzione di lavorare in Parlamento affinché la stessa possibilità venga concessa anche al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale. Continuiamo a lavorare per sostenere iniziative imprenditoriali ed eccellenze abruzzesi.