L’AQUILA – Aggiornamento tasse Univaq: ok a proroga e ricalcola COA ma ancora problemi. Dopo i reclami da parte dell’Associazione Eolo L’Aquila e dell’Unione degli universitari, il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi dell’Aquila, nella seduta del 24 febbraio 2021, ha disposto la scadenza del pagamento della prima rata del COA al 31 marzo 2021.

La proroga si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni degli studenti

che, nonostante la presentazione dell’autocertificazione, si sono ritrovati nella fascia massima. Con la difficile reperibilità del personale dell’ufficio tasse, come raccontato a Laquilablog da Ludovico Caldarelli, consigliere studentesco di Eolo, è stato fondamentale il ruolo delle associazioni come tramite di comunicazione.

Concesso anche il ricalcolo del COA a.a. 2020/2021

agli studenti in possesso di ISEE 2020 risultati difformi o ordinari (cioè non validi per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario).

Aggiornamento tasse Univaq: ok a proroga e ricalcola COA ma ancora problemi

L’Unione degli universitari precisa che, al momento, non sono inclusi le studentesse e gli studenti che non avevano calcolato l’isee 2020. L’Udu ha sollecitato l’inclusione anche di questa casistica tra coloro che possono presentare l’isee 2021, come da richiesta del Consiglio Studentesco.

Un obiettivo, quindi, è stato raggiunto, ma, come detto dalla presidente del Consiglio studentesco, Gaia Sorgente, si auspica ad una gratuità futura per la quale “è necessario che lo Stato finanzi le università e renda finalmente il diritto allo studio una priorità e investimento strategico”.