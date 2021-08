Due concorsi all’ Agenzia delle Entrate pubblicati lo scorso 13 agosto per complessivi 2420 posti. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 30 settembre. Vediamo in dettaglio la suddivisione dei posti, i requisiti necessari per candidarsi e le prove concorsuali da sostenere.

I bandi di concorso come detto sono due, il primo riguarda la terza area funzionale, fascia retributiva F1. Si tratta dell’assunzione a tempo indeterminato di 2320 funzionari per attività amministrativo-tributaria, secondo la seguente ripartizione: 370 da impiegare presso le Strutture Centrali; 20 per attività di controllo di gestione; 10 per attività connesse alla protezione dei dati; 70 per attività legale; 220 per attività fiscale; 50 per attività di fiscalità internazionale; 1950 per le Direzioni Regionali per attività amministrativo tributaria.