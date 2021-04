L’AQUILA – Un problema esploso dopo il sisma del 2009, quello dei manifesti funebri appesi un po’ ovunque che a 12 anni di distanza ancora non trova una soluzione. Segnalazioni sono arrivate anche oggi, tramite i social. Del resto è una pratica che non fa bene alla città e che sempre più spesso viene vissuta male anche dai parenti del defunto.

La foto oggi arriva da Gianluca Museo: “Anche Giovanni Di Matteo ed il collega Lely, così come fu per mia madre, su un palo della luce”.

A quanto appreso da L’Aquila Blog, il Comune, la delega è dell’assessore all’Ambiente Taranta, sta per mettere mano alla questione anche grazie alle sollecitazioni di cittadini e associazioni, come il gruppo Jemo ‘Nnanzi che da tempo ha fatto del ripristino delle tabelle per le affissioni funebre una battaglia di civiltà.