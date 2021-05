L’AQUILA – Visita istituzionale dell’onorevole Luca Toccalini, Segretario nazionale della Lega Giovani, presso la sede dell’Azienda per il diritto allo studio dell’Aquila. Insieme a lui, l’onorevole Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della lega ed il vicepresidente della giunta Emanuele Imprudente insieme ad amministratori locali e rappresentanze studentesche. “ Sono molto soddisfatto – ha detto Luca Toccalini – per le risorse assegnate dalla giunta regionale dell’Abruzzo, per il secondo anno consecutivo, a copertura delle borse di studio per gli studenti idonei non beneficiari. Questa è la dimostrazione del buonsenso della Lega al governo regionale, che passa dalle parole ai fatti. Ho avuto modo di confrontarmi con le rappresentanze studentesche scolastiche ed universitarie: faccio tesoro delle idee e delle proposte raccolte oggi. Lavoriamo al Governo per università più sicure, un miglior diritto allo studio, più lavoro e meno burocrazia. Giornate come questa sono fondamentali per ascoltare gli studenti, tra le categorie che soffrono più di tutti la crisi del Covid”.