ACCIANO – Una panchina inclusiva sarà inaugurata nella frazione di Roccapreturo domenica 2 maggio.

L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco e Consigliere provinciale Fabio Camilli cha ha deciso di sostenere le attività dell’Associazione Alice Abruzzo Onlus. La panchina di Roccapreturo sarà la seconda installazione del genere in Abruzzo subito dopo quella inaugurata lo scorso anno nella Villa comunale dell’Aquila.

“Ci apprestiamo a vivere un momento particolare dalla storia del nostro Comune”, ha detto il Sindaco Camilli, “con la collaborazione del Consigliere comunale delegato alle politiche in favore delle persone con disabilità, Alessandro Di Cola, ci siamo attivati per l’installazione della panchina che rappresenta un modo per rendere la nostra realtà aperta ed inclusiva nei confronti delle persone diversamente abili.

Al momento”, continua il primo cittadino, “sono in corso altre iniziative, da parte dell’Amministrazione comunale di Acciano, per soddisfare le esigenze delle persone con difficoltà motorie. Tra queste i lavori per realizzare un bagno proprio per disabili presso il Palazzo municipale, già oggetto in passato di importanti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

La cerimonia d’inaugurazione di domenica inizierà alle 11, nella piazza davanti la chiesa del centro montano, con una messa officiata dal Parroco Monsignor Marek A. Gmitrzuk per poi proseguire alle 11.30 con la benedizione ed il taglio del nastro simbolico della nuova struttura destinata ai diversamente abili. Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid con la presenza di autorità locali e regionali.