L’AQUILA – Scade il 16 febbraio il termine per partecipare al concorso per le Accademie Militari. Complessivamente sono disponibili 448 posti per Allievi Ufficiali di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri.

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 2 dell’8 gennaio 2021 sono stati pubblicati i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie militare, navale e aeronautica per l’anno accademico 2021-2022. Per partecipare al concorso per l’ammissione al Corso delle accademie militare, navale e aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri le domande dovranno essere presentate entro il 16 febbraio 2021.

I posti a disposizione sono complessivamente 448:

Esercito Italiano: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno del 203° corso dell’Accademia Militare di Modena – totale posti a concorso n.150;

Marina Militare: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno – totale posti a concorso n.133;

Aeronautica Militare: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli – totale posti a concorso n.105;

Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno del 203° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri – totale posti a concorso n.60.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla scadenza del termine di presentazione delle domande, che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire un diploma d’istruzione superiore idoneo per l’iscrizione all’Università.