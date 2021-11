L’AQUILA – La malattia di Parkinson è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo ed un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l’Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità e sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in età lavorativa e in una fase molto attiva della vita. Colpisce non soltanto il paziente, ma l’intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Per affrontare questi aspetti, l’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila Salvatore Tommasi Onlus, la onlus nata per rivalorizzare le origini della medicina e rafforzare il legame tra cittadini e il mondo della sanità, ha patrocinato per il 27 novembre Giornata Nazionale del Parkinson ,un convegno all’Auditorium del Parco. L’evento è stato organizzato dal dottor Alessandro Ricci direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore e nel direttivo dell’Accademia insieme al dottor Francesco Abbate che da anni applicano la cosiddetta neurochirurgia funzionale. Si tratta di una tecnica che l’ospedale aquilano pratica da oltre un anno sui pazienti in cui le terapie farmacologiche non danno più risposte. Di qui la necessità di sottoporlo alla stimolazione cerebrale profonda per consentire di ridurre i sintomi della malattia, facendo diminuire il tremore e la rigidità e, più in generale, migliorando le abilità manuali e la qualità di vita. Nel corso della giornata di studi, si parlerà anche di farmacologia, riabilitazione e gestione del paziente.