PESCARA – “Con estrema meraviglia apprendiamo dell’iniziativa promossa dal collega Mariani insieme ad altri consiglieri regionali del centrosinistra che ieri, attraverso un comunicato stampa, hanno illustrato un progetto di legge che si pone l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica o che impiegano i propri animali da affezione per il supporto ai familiari diversamente abili”. E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega Fabrizio Montepara e Luca De Renzis.

“Meraviglia perché un analogo provvedimento, del tutto simile nei contenuti, è stato depositato dalla Lega in data 7 agosto 2020. Nello specifico, il progetto di legge “contributo in materia di prestazioni medico-veterinarie e istituzione del garante animali”mira, tra la altre cose, a promuovere azioni volte alla tutela della condizioni di vita degli animali di affezione, la protezione degli stessi e l’educazione al loro rispetto. Entrando nel dettaglio, il provvedimento riconosce un contributo a rimborso per le spese veterinarie sostenute da coloro che versano in una situazione di svantaggio economico. La Regione inoltre assegna un contributo ai proprietari diversamente abili e ai proprietari di cani e gatti impiegati negli IAA. La legge istituisce, altresì, la figura del Garante dei diritti degli animali uniformandosi ad altre regioni quali la Campania e il Piemonte. La norma è stata strutturata proprio per incentivare azioni di tutela, salvaguardia e buone pratiche per migliorare le condizioni di vita degli animali di affezione. Il testo di legge, che ha già ricevuto il parere del Comitato per la Legislatura, è stato assegnato alla Commissione Sanità e a questo riguardo è doveroso segnalare che ha subito un rallentamento dovuto esclusivamente all’emergenza sanitaria che ha, naturalmente, modificato le priorità e i lavori della Commissione stessa. E’ singolare notare come a distanza di 9 mesi il centrosinistra abbia partorito una norma del tutto simile alla nostra, se non per alcune differenze formali”.