L’AQUILA – Abruzzo Prossimo è la strategia adottata dal Governo regionale per gestire le risorse integrate 21-27, che stanno per essere ripartire tra le regioni. Abruzzo Prossimo definisce quattro aree strategiche ed un tema trasversale, immaginando un nuovo modello di sviluppo ancorato alla transizione digitale e verde, alle infrastrutture di collegamento, alla tutela delle fragilità e alla valorizzazione delle città e delle aree interne. Abruzzo Prossimo è, in questa fase, alla valutazione di 700 soggetti territoriali ai quali è stato inviato un questionario con il quale esprimere il proprio contributo sul nuovo modello di sviluppo. Il questionario dovrò essere riconsegnato entro il 7 aprile.

Abruzzo Prossimo sarà illustrato nel dettaglio dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dal direttore del dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi, nel corso di una conferenza stampa prevista per la giornata di mercoledì 7 aprile, alle ore 11.00, nella sala Corradino D’Ascanio del palazzo del Consiglio regionale in p.zza Unione a Pescara. La conferenza stampa potrà essere seguita in live tweetting su @bandiabruzzo e su fb bandierisorseregioneabruzzo. La conferenza stampa si svolgerà nel corso dei lavori del webinar “Abruzzo Prossimo. Strategie per un decennio”, cui sono stati invitati 800 soggetti del mondo istituzionale, economico, sociale e dell’associazionismo.

Il webinar potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale youtube Bandi & Risorse di Regione Abruzzo e sul portale regionale. Il programma prevede i saluti istituzionali dei componenti la Giunta regionale e del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. La sessione delle relazioni, affidata al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio e al direttore del Dipartimento, Emanuela Grimaldi, sarà aperta dal ministro per il Sud, Mara Carfagna. La sessione della tavola rotonda, dedicata alle aree strategiche e animata dai direttori dei dipartimenti regionali, sarà aperta dal direttore del Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ferdinando Ferrara. Le conclusioni sono affidate al presidente Marsilio. Per informazioni: https://www.regione.abruzzo. it/content/abruzzo-prossimo.