L’AQUILA – Circa 350 giovani abruzzesi hanno presentato la propria candidatura per partecipare al corso “Tecnici della fibra” organizzato dalla Regione Abruzzo e da Enel. Il Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione ha reso noto l’elenco dei disoccupati che prenderanno parte al corso di formazione, gratuito e in presenza, organizzato dall’Enel. Il numero elevato di candidature presentate conferma il grande successo dell’iniziativa, in considerazione del fatto che il corso è riservato a disoccupati con titolo di studio di scuola media superiore nel campo tecnico e meccanico.

Come prevede l’avviso, il reclutamento dei candidati chiamati a frequentare il corso avviene “a sportello”, cioè seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino alla quota massima di 150 posti, tanto era il numero previsto per lo svolgimento del corso. Nell’elenco sono riportati i nomi dei candidati che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 hanno presentato domanda di partecipazione; accanto ad ognuno di essi è riportato l’esito di ammissione o meno al corso con il motivo della mancata esclusione. Al momento, per motivi legati all’emergenza sanitaria, non si conosce la data di inizio del corso di formazione che, secondo il progetto dell’Enel, avrà una durata di 25 giorni con frequenza giornaliera obbligatoria di 8 ore.