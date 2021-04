L’AQUILA – Ieri è stato l’ultimo giorno in ‘zona rossa’ per tutti i comuni italiani secondo quanto disposto dal dpcm del Governo Draghi per arginare la pandemia Covid durante le festività pasquali.

L’Abruzzo, secondo quanto riferito dal presidente Marco Marsilio, avrebbe i numeri da zona gialla, ma tutta Italia resterà in zona arancione fino al 30 aprile con “possibilità di allentamenti qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini”.

Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura delle attività commerciali ora chiuse. Questa la linea delle Regioni che giovedì incontreranno il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Intanto da domani, mercoledì 7 aprile, riapriranno le scuole (le superiori in didattica a distanza al 50%), mentre nei comuni in ‘zona rossa’ saranno aperte in presenza solo fino alla prima media.

Provincia dell’Aquila

Escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. Sono in zona rossa i Comuni di Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio.

Provincia di Chieti

Escono dalle restrizioni i Comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli. In zona rossa il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara

Escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera. Sono in zona rossa i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Provincia di Teramo

Sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana.