L’AQUILA – ABAQ Live è un fitto calendario di appuntamenti fruibili sulla piattaforma YouTube e sul sito internet www.abaq.it che permetterà agli studenti, e a chiunque fosse interessato, di seguire delle lezioni speciali tenute dai docenti dell’Accademia di Belle Arti. Il primo appuntamento sarà quello del Prof. Alfredo Pirri, docente di Pittura che parlerà di alcuni lavori in corso, fra arte e architettura. A seguire per tutto il mese di febbraio Barbara Drudi, Italo Zuffi e Giovanni Curtis, rispettivamente con approfondimenti dedicati, a: “Milton Gendel fotografia e critica tra Roma e New York” (12 febbraio), “Il lavoro con gli studenti” (16 febbraio), “L’influenza dei social network nell’estetica, nella cultura e nella società” (25 febbraio).

Accanto a questa iniziativa l’Accademia propone, tra il 30 gennaio e il mese di marzo 2021, anche un programma di interventi trasmessi in diretta dagli spazi. dal titolo In fascia protetta – Atti Unici dal Biennio di Arti Visive, a cura del prof. Maurizio Coccia in collaborazione con il prof. Enzo De Leonibus. Lo scopo è quello di rilanciare il ruolo di catalizzatore dell’ABAQ nel settore dell’arte contemporanea a livello regionale, presentandola come soggetto altamente sperimentale in ambito sia didattico che relativo alle pratiche artistiche. Gli interventi on line sono pensati per rinsaldare i legami con gli operatori locali del settore arte contemporanea, a seguito del blocco forzato dovuto alla pandemia. Questi gli appuntamenti: 30 gennaio ore 10:30 Massimiliano Scuderi (Direttore Artistico Fondazione Zimei, Pescara); 14 febbraio ore 10:30 performance Gianmaria De Lisio (Collettivo Studio Lotta Critica); 26 febbraio ore 14:00 Ivan D’Alberto (Direttore Artistico Yag / garage, Pescara); 05 marzo ore 11:00 performance Alessandra Carducci (Collettivo Studio Lotta Critica); 13 marzo ore 10:30 Christian Ciampoli (Artista e conduttore dello spazio indipendente 16 Civico, Pescara). “La volontà – dichiara la direttrice Maria D’Alesio – è quella di far conoscere le attività didattiche e culturali della nostra Accademia di Belle Arti, istituzione inserita e partecipe della ricerca artistica nazionale e internazionale, rinsaldando i legami con il territorio”.