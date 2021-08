L’AQUILA – “Facciamo seguito al precedente comunicato, di pari oggetto, per informare che la prevista chiusura della tratta autostradale tra L’Aquila Ovest e L’Aquila Est, con provenienza da A25/Roma, in programma per ieri notte, 30 agosto, è stata annullata e rinviata dalle ore 22 di oggi martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre alle ore 6”.

Lo scrive in un comunicato la concessionaria Strada dei Parchi.

“Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di L’Aquila Ovest, da dove i veicoli provenienti da A25/RM e diretti verso Teramo potranno proseguire su SS17 e SS80 per rientrare in autostrada A24 allo Svincolo di L’Aquila Est – si legge ancora nel comunicato -. Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguirci sul profilo Twitter @viabilitasdp o su Facebook, prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 840.042121”.