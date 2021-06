L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dalle ore 21 di domani 16 giugno alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall’autostrada A24 dello Svincolo di Tivoli, per il solo traffico proveniente dalla Barriera di Roma Est e diretto verso la viabilità ordinaria di Tivoli.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli provenienti dalla Barriera di Roma Est e diretti verso la viabilità ordinaria di Tivoli potranno uscire allo Svincolo di Lunghezza e percorrere la SP49a (Via Polense) e la SP51a (Via Maremmana Inferiore) in direzione di Tivoli.