A14, viadotto Cerrano, tratto chiuso 1 notte

Resterà chiuso, in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 1 febbraio alle ore 5 di domenica 2 febbraio per “programmati lavori di manutenzione del viadotto Cerrano“, il tratto dell’autostrada A14 tra Pescara Nord e Atri-Pineto, già interdetto ai mezzi pesanti da dicembre su disposizione del gip di Avellino. Non si potrà, dunque, usufruire delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, situate all’interno del tratto chiuso.

Autostrade per l’Italia consiglia in alternativa i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro in A14 alla stazione di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sull’A14, alla stazione di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna”.

Federico De Cesare, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Chieti-Pescara è intervenuto ieri sulla questione durante la presentazione del Convegno dei Giovani Imprenditori di ANCE e di Confindustria Chieti Pescara che si terrà domani.” Sono cavalcavia da manutenere, e più in generale opere vetuste che devono essere ammodernate perché le nostre infrastrutture sono molte delle quali risalenti al dopoguerra, e anni successivi. Il problema è nazionale, ma in Abruzzo la situazione non è migliore. Basti pensare al problema di queste settimane relativo alla A14 che non è percorribile nella sua interezza per i tir, con gravi problemi e disagi che si ripercuotono sulla comunità e anche sul sistema produttivo.

Credo che bisognava forse intervenire nel tempo con una costante manutenzione che certamente non avrebbe portato alla situazione attuale”.

