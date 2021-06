SILVI – E’ stato il primo week-end che ha visto la sospensione dei lavori sul tratto abruzzese della A14. Possono tirare così un sospiro di sollievo i residenti dei comuni che insistono lungo la Ss 16 che nelle settimane scorse aveva visto il traffico crescere in maniera esponenziale causando disagi. “E’ il banco di prova per vedere i flussi di traffico sulla A14 – spiega il sindaco di Silvi, Andrea Scordella – è una buona notizia la sospensione nel fine settimana dei lavori anche se sappiamo che i lavori dureranno fino a metà luglio ma lo stop nel week end può rappresentare una boccata di ossigeno alle città costiere, al turismo e a chi si mette in marcia lungo la Ss16. Stiamo lavorando per intervenire a livello infrastrutturale per portare la variante fino alla Ss 16 e avere un anello tra la variante e l’Adriatica sarebbe già un passo in avanti.