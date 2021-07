PESCARA – Dal 9 luglio non ci saranno più cantieri in A14. I lavori saranno tutti sospesi e riprenderanno a settembre, periodi di minor traffico sull’autostrada. Ieri è stata riaperta la seconda corsia, in direzione sud-nord, del viadotto Salinello tra Roseto e Giulianova e da venerdì 9 si potrà di nuovo viaggiare senza file estenuanti.

Nei prossimi giorni sono previsti incontri con il Ministero e le Regioni per definire il cronoprogramma dei lavori della ripresa, a settembre. Si chiuderà, in caso di necessità solo di notte e mai nel fine settimana perchè ci sono luoghi, come il viadotto Cerrano, dove bisogna effettuare lavori di sicurezza.