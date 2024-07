A Vallelunga l’aquilana Elisabetta Sebastiani vince la 24 ore di ciclismo

L’AQUILA – L’AQUILA – Il 13 e 14 Luglio scorsi si è svolta la Vallelunga la Roma XXIV ore di ciclismo. La Roma XXIV ore di Vallelunga è più di una semplice competizione; è una festa dello sport che unisce passione, comunità e famiglie, includendo automobilismo, ciclismo, benessere e educazione stradale, in un evento che si è già affermato come una tradizione annuale di rilievo per la Capitale e il suo autodromo.

La tradizionale 24 ore di ciclismo, l’unica di ciclismo su strada in Italia disputata all’interno di un Autodromo internazionale, in cui ciclisti solitari e a squadre si sfideranno per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero.

Le categorie che partecipano a questa particolare gara sono: Solitari (uomo o donna divisi per età), Inseparabili (coppia di uomini, donne o mista che deve sempre correre assieme), Team (da 4 o da 8 sia di donne che di uomini). A questo si aggiungono le stesse categorie in formula “experience”, cioè non competitiva.

A vincere la categoria Femminile W3 è stata l’aquilana Elisabetta Sebastiani, davanti a Simona Cianci e Lorena Amorello che hanno completato il podio.