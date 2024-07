A Sante Marie, ‘Il cammino dei Briganti’ con ‘Popy on the Road’

SANTE MARIE – L’associazione ‘Popy on the Road’ annuncia l’inizio di un importante percorso di sensibilizzazione attraverso l’iniziativa “Il Cammino dei Briganti”.

L’evento inaugurale si terrà MARTEDÌ 30 LUGLIO 2024 alle ore 19:30 in Piazza Aldo Moro nel Comune di SANTE MARIE (AQ).

Popy on the Road è un’associazione impegnata nella promozione dei diritti e delle necessità delle persone con disabilità. Fondata sull’esperienza di Caterina (nota come Popy), affetta da una rara malattia genetica, l’associazione ha realizzato in passato progetti come “Umbria Coast to Coast” e “La Via degli Dei”, sempre con l’intento di creare spazi inclusivi.

Per persone come Caterina, che hanno anche bisogni comunicativi complessi e non possono esprimersi con modalità convenzionali, la CAA offre metodi e pratiche alternative per comunicare.

L’evento del 30 luglio è organizzato in collaborazione con il Comune di Sante Marie (AQ), e il

Sindaco Lorenzo Beradinetti sarà presente per accogliere i partecipanti e inaugurare

ufficialmente l’iniziativa. Durante la serata, interverranno professionisti di ISAAC Italy, tra cui : Arianna Felicetti, Presidente di ISAAC Italy; Raffaela Amantis, Vicepresidente; Isabella Panunzi, referente regionale per Isaac Lazio.

Questi esperti illustreranno cos’è la CAA, i suoi benefici, il suo potenziale per le persone con bisogni comunicativi complessi e l’importanza di creare una rete di collaborazione con altri Enti del territorio e della società civile. Sarà presente anche Massimo Rolla, Garante per i diritti delle persone con disabilità per la Regione Umbria.

La serata si concluderà con un momento conviviale, una cena (costo 15 €) caratterizzata da un

menu speciale scritto in simboli CAA, per permettere a tutti i presenti di sperimentare l’utilizzo

di questa forma di comunicazione innovativa. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa serata ricca di spunti di riflessione e a sostenere il percorso di sensibilizzazione promosso da Popy on the Road.



Per maggiori informazioni sull’evento e sulle attività future dell’associazione, vi invitiamo a

seguire i nostri canali social.