A San Pietro della Ienca la rassegna culturale “Il Giardino Letterario”

L’AQUILA – Nell’ambito delle attività di promozione sociale, culturale e turistico-religiose che l’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” presieduta da Pasquale Corriere organizza annualmente, per il quinto appuntamento della rassegna culturale Il Giardino Letterario previsto per domenica 28 luglio alle ore 17,30 nel tradizionale spazio verde dedicato ed attrezzato in San Pietro della Ienca, saranno ospiti gli artisti Clio Evans e Lele (Emanuele) Spedicato, chitarrista del gruppo musicale Negramaro.

“Emanuele (Lele) Spedicato, chitarrista dei Negramaro, oggi vive momenti di serenità accanto alla sua famiglia e si esibisce con la sua band, ma ha avuto anni difficili a causa di un ictus, che l’ha colpito nel 2018. Ricoverato in ospedale in codice rosso, rimase in coma dieci giorni. In seguito, ha raccontato, in un’intervista al Corriere della Sera, di aver visto un’altra ‘dimensione’: Ho incontrato il papà di Giuliano (Sangiorgi, il cantante dei Negramaro) e mia nonna paterna che non ci sono più. Mi hanno detto che non c’era posto per me in quella dimensione e mi hanno cacciato via con un calcio. In quel momento sono tornato cosciente. Da allora- ha poi aggiunto- prega tutti i giorni. Dopo essersi svegliato dal coma, ha dovuto imparare di nuovo a fare tutto: non riusciva neanche a stare seduto, dovevano legargli il busto a una sedia. Lele Spedicato ha sposato Clio Evans, attrice di teatro e scrittrice e con lei, che ha sconfitto un tumore al cervello a 20 anni, ha scritto il libro, “Destini”, pubblicato da Mondadori nel quale raccontano le loro storie di fede e di speranza.

Durante l’incontro il chitarrista Diego Del Vecchio curerà i momenti musicali.