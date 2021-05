Nella festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, si chiuderà il 31 maggio 2021, il mese dedicato alla Beata Vergine Maria, e l’UNITALSI dell’Arcidiocesi di L’Aquila ha organizzato nella Basilica di S. Bernardino da Siena un momento di preghiera, alla presenza della sacra effigie della Madonna di Lourdes, ad iniziare dalle ore 18,00. Alla recita del Santo Rosario meditato, seguirà alle ore 18,30 la S. Messa, al cui termine gli Unitalsiani scorteranno la statua della Madonna per il percorso interno della Basilica mentre i fedeli, restando al loro posto nel rispetto delle norme contro il covid-19, la accompagneranno con canti e invocazioni mariane.

Il mese di maggio è stato l’occasione, nella graduale ripresa delle attività pastorali delle parrocchie dell’aquilano dopo le restrizioni pandemiche, per mettere in atto una serie di iniziative mariane nell’Arcidiocesi aquilana, tra le quali la peregrinatio della sacra effige della Madonna della Medaglia Miracolosa nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio il 5 maggio 2021, la celebrazioni in onore alla Madonna di Fatima il 13 maggio 2021, in alcune parrocchie della Città di L’Aquila, con veglie di preghiera per affidare la Chiesa universale alla protezione della Beata Vergine Maria, in particolare modo nelle chiese di Cristo Re, del Suffragio e di S. Bernardino da Siena e anche una quotidiana preghiera mariana in tutti i pomeriggi di maggio, prima della celebrazione della messa vespertina, sia al Santuario della Madonna di Roio, come anche a S. Silvestro e alla Chiesa del Crocifisso al Castello.

Locandina 31_05_2021 f