A San Bernardino benedizione della statua della Madonna di Lourdes

Domenica 9 febbraio 2020, in preparazione della giornata dell’11 febbraio, in cui la Chiesa fa memoria delle Apparizioni della Beata Vergine Maria nella grotta di Lourdes, per iniziativa dei Frati Minori e della Sezione Unitalsi di L’Aquila, sarà benedetta nella Basilica di San Bernardino, al termine della S. Messa festiva delle ore 18,30, la nuova statua della Madonna di Lourdes.

Dopo la benedizione quanti vorranno essere presenti, scortando la nuova statua, si avvieranno all’interno della basilica rendendo lode al Signore con una preghiera itinerante illuminata dalle proprie candele.

Commenti

comments