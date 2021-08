L’AQUILA – Il giorno 26 agosto 2021 alle ore 20.00, durante i giorni della Perdonanza Celestiniana, Ernesto Pugliese presenta l’installazione L’Aquila dei sogni, presso il Cortile di Palazzo Ciolina, nel cuore del centro storico de L’Aquila.

Tornare a L’Aquila dopo un decennio, ripercorrendo i luoghi degli anni di studi universitari in una città ancora segnata dagli effetti del terremoto, ha suscitato in Ernesto Pugliese emozioni discordanti ed un interrogativo: quale aspetto va assumendo la città nei sogni dei suoi abitanti? E così, l’artista e neo studente dell’Accademia di Belle Arti de L’Aquila ha trascorso intere giornate registrando, in forma anonima, racconti di sogni passati e recenti dei cittadini aquilani che avessero come contesto la città, le sue immagini oniriche e gli stati d’animo da essa evocati. Il progetto si è rivelato laborioso e sorprendente: volendo far emergere un’intimità nascosta della città, ha svelato sincronicità premonitrici, angosce personali e collettive ancora soggiacenti, nostalgie, auspici e tracce di un ritrovato senso di comunità e di normalità. Sebbene la ricerca sia ancora in itinere, l’artista ha raccolto materiale per una sua restituzione alla città, nella convinzione che condividere narrazioni aiuti a sanare ferite passate e a germinare rinascenze future.

L’Aquila dei sogni è un’installazione sonora notturna rischiarata da luci flebili quanto i sussurri dei sogni degli aquilani che affiorano nella memoria e che chiedono di essere ascoltati e protetti.

L’installazione è visitabile dal 26 al 31 agosto 2021 dalle ore 20.00 alle ore 24.00: sul luogo verranno raccolti nuovi racconti anonimi.

Ernesto Pugliese è nato a Chieti ed attualmente risiede a Roma. Nel 1996 si laurea in ingegneria meccanica a L’Aquila e inizia una esperienza di progettista a Milano in aziende di furniture design e illuminazione. Frequenta corsi di disegno, pittura, scultura e ceramica nelle scuole degli Artefici di Brera, San Luca di Milano, San Giacomo di Roma, Minardi di Faenza ed inizia a lavorare materiali come la ceramica. Nel 2008 si laurea in Psicologia clinica a Roma ed inizia la libera professione di psicoterapeuta. Nel 2020 si iscrive all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, indirizzo Pittura. Tra le più importanti presenze: 2004 1° Premio XXXIV Mostra di artigianato artistico di Guardiagrele; 2004 espone le ceramiche nella galleria Blanchaert di Milano; 2005 espone le sculture nella galleria Il Saggiatore di Roma.

INFO

L’Aquila dei sogni

Installazione di Ernesto Pugliese

Inaugurazione 26 agosto 2021 ore 20.00

Cortile di Palazzo Ciolina

Corso Vittorio Emanuele 102 L’Aquila

Fino al 31 agosto 2021 – ore 20.00 – 24.00

Ernesto Pugliese

338.3834721

[email protected]

Ufficio Stampa

Roberta Melasecca

Melasecca PressOffice – Interno 14 next

tel 3494945612 – [email protected]

www.melaseccapressoffice.it – www.interno14next.it