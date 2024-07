A Magliano dei Marsi ‘ Armonie nei borghi del respiro’, prima edizione

MAGLIANO DEI MARSI – Il concerto presso Auditorium Comunale a Magliano Dei Marsi mercoledi 31 luglio 2024 h 21, ingresso gratuito, organizzato dal Parco Sirente Velino, rientra nel progetto Armonie nei Borghi del Respiro, una rassegna musicale alla sua prima edizione che vuole valorizzare alcuni dei territori più belli dell’interno Aquilano, utilizzando uno strumento come la musica quale volano per l’aggregazione e il turismo.

Il progetto, portato avanti dall’Ente Parco Sirente Velino grazie al presidente e sindaco di Fagnano Alto Francesco D’Amore, insieme alla concertista Maria Gabriella Castiglione, proseguirà con una serie di recital in programma fino all’autunno.La rassegna si e’ inaugurata a Fagnano alto lo scorso 21 luglio con un successo incredibile di critica e pubblico incantando con la sua musica, la pianista Maria Gabriella Castiglione.

I prossimi appuntamenti sono a Magliano de’ Marsi il 31 luglio, a Cerchio il 28 agosto, a Castelvecchio Subequo il 18 settembre e infine a Pescina il 5 ottobre. “Abbiamo pensato a questa rassegna musicale – spiega il presidente del Parco Velino Silente nonche’ sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore – non come un evento isolato, ma la giusta occasione per far scoprire e riscoprire alcuni borghi meravigliosi del nostro territorio.

SOLO PIANO MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE

Ascolteremo un percorso musicale intenso, suggestivo e singolare come lei sa fare da anni coinvolgendo spettatori di tutte le eta’, interpretando musiche di autori classici come Bach, Chopin, Rachmaninov ai moderni come Piazzolla, Sakamoto, Nyman , Tiersen, Einaudi,Glass, con una intensita’ che rapisce l’anima ed il cuore di ognuno lasciando sempre un pugno nello stomaco come segno indelebile.



Lei si autodefinisce “ ARTISTA INDIPENDENTE” perché fuori da tutte le convenzioni , dalla politica, dai “sistemi”, ma guidata da uno spirito ribelle ma austero, severo ma anarchico, libera da tutto e tutti.

Laureata al Conservatorio di Pescara, ed in sound Engineer presso la Fonoprint a Bologna ha inciso numerosi CD e direttore artistico del festival Musicarte nel Parco a Pescara da 26 anni . Maria Gabriella

Castiglione,ha in attivo circa 800 concerti , pluripremiata ( 6 medaglie d’oro e targa d’argento) dalla Presidenza della Repubblica Italiana, si esprime anche attraverso la pittura e scrittura, e come

lei dice, sceglie l’arte come sopravvivenza e modus vivendi in un mondo ormai disumanizzato . Ha pubblicato un libro “I miei anni” nel 2024, ed e’ stata per 12 anni attivista di Amnesty International.Ha

preso nel 2023 il Premio Falcone e Borsellino per il suo impegno sociale culturale ( ha realizzato concerti nelle carceri, eventi per la giornata dello Shoa’, concerti per Impegni Civili contro le mafie e

concerti importanti in occasione della ricorrenza della strage di Capaci e via D’Amelio ) e il 4 settembre 2023 a Roseto Te e’ stata insignita del Premio Eccellenze d’Abruzzo con altri personaggi nazionali di ogni settore.

Ha realizzato concerti internazionali anche con associazione Giappone Abruzzo l’Aquila in onore al grande compositore Ruichy Sakamoto. Maria Gabriella Castiglione. Una delle pochissime pianiste soliste in Abruzzo , sicuramente la piu’ profonda e richiesta. Su Internet e you tube e’ presente con tantissime

interviste e riprese di concerti.