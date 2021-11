Tornano i collegamenti con la Sicilia nel mese di dicembre. In occasione delle festività natalizie, saranno disponibili 4 voli tra l’Aeroporto d’Abruzzo e Palermo. Nello specifico sarà possibile volare sabato 18 dicembre, martedì 21, lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre e poi ancora a gennaio il 3, il 6 e il 9 gennaio. Sempre due tratte per ciascun giorno. Dopo un mese di pausa, torna anche il collegamento Aeroporto d’Abruzzo – Catania. La tratta verrà effettuata da sabato 4 dicembre, mercoledì 8, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 dicembre. E poi a gennaio, lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9. Sempre a dicembre ripartono i voli per Malta. Da sabato 4 dicembre, si volerà anche martedì 7, sabato 11, martedì 14, sabato 18, martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e poi a gennaio, due volte a settimana, il martedì e il sabato. Torino è collegata il lunedì, il mercoledì, il venerdì. Per Bruxelles Charleroi 4 collegamenti, martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Tutti i giorni per due volte al giorno sono i collegamenti con Bergamo Orio al Serio, ad eccezione del martedì e del giovedì, in cui si vola solo una volta al giorno per un totale di 12 voli settimanali. La tratta di Bucarest è garantita tre volte, martedì, giovedì e sabato. Cinque volte quella per Londra, lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Due frequenze settimanali, lunedì e venerdì per Francoforte Hahn. Il volo per Tirana prosegue due volte a settimana il mercoledì e la domenica. Infine Milano Linate è collegata due volte al giorno, tranne il sabato che viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 06:05 con domenica rientro a Pescara alle 22:35. “Con il mese di dicembre, molti vettori hanno deciso di potenziare le frequenze dei collegamenti già in essere con l’Aeroporto d’Abruzzo – evidenzia il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Dimostrazione dell’attrattività del nostro scalo. I collegamenti diventano quindi una occasione per gli abruzzesi di raggiungere le varie destinazioni che abbiamo per la stagione winter, ma anche per l’Abruzzo di accogliere durante il Natale un po’ di turisti mostrando le nostre bellezze”.