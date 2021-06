Nell’Aula Consiliare della Provincia a Catanzaro, domani 25 giugno 2021, ore 18.30, avrà luogo l’incontro di presentazione del Dipartimento Nazionale Antimafia della Lega, che in occasione di quell’evento, vedrà tra gli interventi quello dell’aquilano Avv. Isidoro Isidori, Presidente dell’ATER L’Aquila e componente per l’Abruzzo, del Dipartimento Nazionale Antimafia della Lega, voluto da Matteo Salvini e presieduto dall’onorevole Gianluca Cantalamessa.

L’On. Cantalamessa, a capo di questo neonato dipartimento, ha proposto Catanzaro quale sede per il primo incontro di presentazione del dipartimento antimafia della Lega, nel quale, dopo aver esaminato i curricula di tutti i rappresentanti regionali, ha affidato all’avv. Isidori, il ruolo di capo progetto della macro area “appalti/interdettive”.

Uno dei motivi veicolatori del luogo dove promuovere il primo incontro di questo Dipartimento, manifesta la volontà della Lega di promuovere una battaglia di civiltà politica e sociale nell’interesse dei cittadini, della crescita, dello sviluppo e dell’occupazione pulita.

L’iniziativa di domani, nel rispetto delle norme anti-covid, vedrà in presenza per i saluti, il Referente Provincia di Catanzaro Pino Macrì e il Presidente Regione Calabria Nino Spirlì, mentre per gli interventi, il Commissario Regionale e componente del Dipartimento Nazionale Giacomo Francesco Saccomanno, il Componente Dipartimento Regionale Lanfranco Calderazzo, il Componente Dipartimento Regionale Giustizia Gregorio Iannotta e il Componente Dipartimento Regionale Abruzzo Isidoro Isidori.

Parteciperanno da remoto i componenti del Dipartimento Nazionale Antimafia, Stefano Corti (Emilia) senatore – Mirko Bilò (Marche) consigliere regionale – Massimiliano Cattapani (Liguria) ex consigliere comunale – Rosa Valenti (Alto Adige) consigliere comunale – Caludio Leone (Piemonte) consigliere regionale – Nicola Pompignoli (Romagna) consigliere comunale – Nicoletta Spelgatti (Valle d’Aosta) ex presidente regione – Selene Pravettoni (Lombardia) consigliere regionale – Lina Lunesu (Sardegna) senatrice – Pasquale Errico (Campania) ex questore – Rosario Arena(Sicilia) ex Colonello della Guardia di finanza – Eugenio Rondini (Umbria) consigliere regionale – Erik Pretto (Veneto) deputato – Valter Santarossa (Friuli Venezia Giulia) ex consigliere regionale – Mandredi Potenti (Toscana).

Il dibattito e le conclusioni del primo incontro del Dipartimento Nazionale Antimafia della Lega, sarà coordinato da Gianluca Cantalmessa, Capogruppo Lega in commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e Responsabile nazionale Dipartimento Antimafia.