A Campo Felice Soundshine Winter Fest

È il Soundshine Winter Fest in programma sabato 7 e domenica 8 marzo tra i campi da sci di Campo Felice e Rocca di Cambio (L’Aquila), il comune più alto dell’Appennino.

Organizzata dalla Jamrock Records Creative Lab, laboratorio di aggregazione di ogni forma di espressione musicale e artistica, da anni oramai punto di riferimento della discografia indipendente, in collaborazione con la società di gestione degli impianti di risalita, il Comune e lo Chalet del lago, la manifestazione ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli amanti del divertimento, dello sport e della buona musica.

In un contesto ovviamente invernale immersi nella natura lontani dai soliti centri abitati, centinaia di giovani si danno appuntamento per una viaggio-evento da non dimenticare.

Il Soundshine Winter Fest propone anche dei pacchetti che comprendono, al costo di 110 euro, una notte in albergo, due giorni di skipass, l’entrata ai party, sconti e convenzioni.

In consolle, Colle Der fomento, Aliendee – The Humanoid Beatbox Musician, Welcome 2 The Jungle, Dabadub Sound System, Pakkia Crew, Kid Kontrasto, Dj Baro, Slammer Sound, ZeroGravity con il Soundshine Breking Contest 1 vs 1 e Alessia Neri con un Stage di Dancehall, tutto rigorosamente svolto sulla neve.