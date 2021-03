L’AQUILA – In occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle donne” è stata inaugurata questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila, la “Stanza tutta per sé” realizzata dal Soroptimist International Club di L’Aquila. L’iniziativa è il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il presidente del Soroptimist International d’Italia, finalizzato a disciplinare l’attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”. Un evento semplice ma significativo che rappresenta un ulteriore passo nel cammino verso la tutela e la protezione delle donne da ogni forma di violenza.

L’importante accordo prevede inoltre che l’Arma dei Carabinieri e “Soroptimist International d’Italia” si impegnino a promuovere iniziative didattiche e formative per favorire la condivisione delle esperienze e lo scambio di best practices nella tutela delle donne vittime di violenza.

“In forza di questa collaborazione abbiamo voluto mettere a disposizione degli spazi all’interno del Comando Provinciale di L’Aquila e grazie all’intervento del Club Aquilano del Soroptimist International sono stati realizzati locali protetti, accoglienti e tecnologicamente attrezzati, per sostenere la donna e altre vittime vulnerabili nel delicato momento della denuncia di violenza e delle fasi successive”, ha detto in una nota il Ten. Col. Cosimo Giovanni Petese.

“Ringrazio il Prefetto di L’Aquila, Dott.ssa Cinzia Torraco, per la sua presenza, qui oggi, e per la sua continua azione di raccordo e coordinamento a livello provinciale tra tutti gli attori istituzionali impegnati nel contrasto alla violenza di genere. Ringrazio i magistrati della Corte d’Appello e della Procura distrettuale di L’Aquila, Dott.ssa Armanda Servino e Dott.ssa Roberta D’Avolio, per l’instancabile opera di indirizzo e coordinamento della polizia giudiziaria che sul territorio si confronta quotidianamente con il triste fenomeno, purtroppo sempre attuale, della violenza nei confronti delle donne. Grazie al Sindaco di L’aquila, Pierluigi Biondi, per la sua sensibilità al tema e all’Assessore alle pari opportunità, MariaLuisa Ianni, per quanto fa in favore delle donne vittime di violenza. Ed infine un grazie va alla Dott.ssa Francesca Pompa, Presidente del Soroptimist International Club di L’Aquila con la quale, sin dal primo nostro incontro, è nata una intesa speciale, e vorrei dire fruttuosa, poiché nel giro di pochi mesi, e nonostante tutte le difficoltà del periodo, siamo riusciti a portare a termine con successo due importanti iniziative a favore delle donne (abbiamo aderito all’iniziativa mondiale “Orange the World” contro la violenza sulle Donne, illuminando di arancione la Caserma dei Carabinieri sede del Comando Provinciale di L’Aquila dal 24 novembre al 10 dicembre)”.