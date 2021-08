A causa delle condizioni meteorologiche avverse che sono previste per la giornata di domani, la Santa Messa stazionale che inizialmente era prevista all’esterno della Basilica di S. Maria di Collemaggio, con ingenti misure contro il covid-19, sarà invece celebrata all’interno della Basilica.

La Santa Messa stazionale, nel rispetto delle norme contro il covid-19, ma anche tutte le Sante Messe previste nel programma religioso della 727a Perdonanza celestiniana, saranno celebrate all’interno della basilica di S. Maria di Collemaggio.

Questa scelta, comunicata dal Comitato Perdonanza poche ore fa, ha messo in fibrillazione la macchina organizzativa, che per garantire la buona riuscita del Giubileo Celestiniano, si avvarrà non solo del servizio d’ordine già previsto per quelli che erano gli eventi esterni, ma anche di un folto gruppo di volontari dell’Arcidiocesi aquilana, per garantire il buon funzionamento delle celebrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in ambito di tutela dal covid-19, creando tre veri e propri spazi indipendenti: uno per il percorso guidato di ingresso in basilica dalla Porta Santa, con un rapido deflusso dalla stessa; un secondo, per l’ingresso in Basilica dei fedeli che vogliono partecipare alle Messe della Perdonanza, nel rispetto dei numeri contingentati di fedeli, concordati con la Prefettura di L’Aquila; e il terzo, non meno importante dei primi due, destinato alla Penitenzieria con la presenza continua di sacerdoti per tutte le ventiquattro ore del Giubileo, che rimarrà nel luogo allestito all’esterno della Basilica, al lato sinistro del piazzale di Collemaggio.

La liturgia dell’Apertura della Porta Santa, come da programma, sarà preceduta alle ore 19:00, dalla Santa Messa stazionale, presieduta dal Cardinale Enrico Feroci, Arcivescovo tit. di Passo Corese, concelebrata dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM), da un gruppo di arcivescovi e vescovi e da un centinaio di sacerdoti.

Quindi non solo la Messa di apertura della Perdonanza e il Rito di apertura della Porta Santa, ma anche la S. Messa delle 22:00, con la Perdonanza dei Giovani, degli Scout, delle Aggregazioni laicali, degli Operatori pastorali, presieduta da Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri e la Veglia nella notte della Perdonanza, sul tema “Il salto nel profondo”, (fino alle 01.00) a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale, come anche tutte le S. Messe del 29 agosto 2021, compresa la S. Messa stazionale presieduta dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi delle ore 18:00, che precede il rito di chiusura della Porta Santa, saranno celebrate in Basilica.

Resteranno in funzione i video wall sul piazzale di Collemaggio, per consentire la visione della Santa Messa Stazionale, essendo i posti all’interno della basilica contingentati per via dell’emergenza da covid-19.