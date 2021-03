L’AQUILA – L’informativa di Confcommercio sull’ordinanza sindacale per l’anniversario del sisma. “Con l’Ordinanza n. 54 emessa ieri 30 marzo, il Comune dell’Aquila ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 6 aprile 2021, in occasione del 12° anniversario del sisma del 2009.

Confcommercio evidenzia che con la medesima Ordinanza il Sindaco Biondi ha rivolto l’invito a sospendere l’attività lavorativa, la mattina del 6 aprile fino alle ore 11.00, a tutti gli esercizi commerciali, alle imprese, alle attività artigianali ed alle altre organizzazioni pubbliche e private, che potranno, in via facoltativa, optare o meno per la sospensione.

L’Amministrazione Comunale dell’Aquila ha inoltre predisposto e messo a disposizione delle attività commerciali una locandina commemorativa per quanti vogliano esporla nella propria vetrina.”