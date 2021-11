L’Aquila. Al via la Scuola diocesana per i Ministeri nella Chiesa, riservata alle persone laiche, uomini e donne, che aspirano a rendere servizio nella Chiesa diocesana come Lettori, Accoliti e Catechisti, con l’incontro inaugurale nell’Aula Magna Benedetto XVI, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” di L’Aquila, in Via Vetoio s.n.c, giovedì 11 novembre alle ore 17:30, che sarà tenuto dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi.

Nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, il 17 ottobre 2021, durante l’omelia della celebrazione di inizio del Sinodo della Chiesa Universale nella sua fase diocesana, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, aveva già annunciato l’inizio di un cammino di preparazione e formazione per la recezione dei ministeri laicali del lettorato, dell’accolitato e del catechista, che ora potranno essere dati anche alle donne.

L’equipe di formatori per le Scuole dei Ministeri nella Chiesa, tramite Don Luigi Maria Epicoco, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Fides et Ratio’, ha sottolineato come il cammino di formazione al lettorato, all’accolitato e a quello di catechista, si inserisce in è un percorso di discernimento che il parroco opera insieme al candidato, che poi dovrà avere l’approvazione del Vescovo diocesano. L’ammissione al percorso formativo, inoltre, non va intesa come preannuncio o garanzia della futura istituzione, ma solo come l’inizio di un serio periodo di preparazione e verifica, durante il quale saranno ulteriormente valutate le attitudini al ministero.

Questi tre ministeri della Chiesa, rientrano nel cammino di riforma messo in atto da Papa Francesco, anche attraverso la lettera apostolica in forma di «motu proprio», Spiritus Domini, sulla modifica del can. 230 § 1 del codice di diritto canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato, ma anche attraverso la Lettera Apostolica in forma di «motu proprio», Antiquum ministerium che ha formalmente istituito il ministero del Catechista.

La Scuola diocesana per i Ministeri nella Chiesa, inserita nei percorsi dell’ISSR di L’Aquila, avrà la durata di due anni, con cadenza settimanale.

Nell’incontro inaugurale dell’11 novembre, saranno fornite le modalità di svolgimento del corso nel primo anno 2021/2022 e le tempistiche per le iscrizioni.

In aderenza alle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, i partecipanti sia all’incontro di giovedì 11, come a quelli successivi, dovranno essere muniti di mascherina e di green-pass.

La Segreteria degli eventi dell’ISSR, avverte che per partecipare all’incontro inaugurale, occorre registrarsi entro il prossimo mercoledì 10 novembre tramite mail all’indirizzo [email protected]

Locandina ministeri nella Chiesa