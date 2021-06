ROMA – La settimana continua con due importanti eventi legati al mondo della comunicazione sportiva: domani, venerdì 25 giugno, focus sul mondo del calcio con il corso Comunicare nel calcio che vedrà dalle 11,30 Guido De Carolis, inviato de Il Corriere della Sera, affrontare il tema del Comunicare “il” e “nel” mondo del calcio; nel pomeriggio (dalle ore 15), il giornalista di Tuttosport, Sandro Bocchio parlerà del Comunicare nel calciomercato. Chiusura, dalle 16,30, con il workshop Dove va il calciomercato? Che avrà quale coordinatrice Claudia Marrone.

Relatori illustri per questo appuntamento pomeridiano: Alfonso Morrone Presidente ADICOSP, Domenico Fracchiolla (Direttore Sportivo Lecco), Marco Giannitti (Direttore Sportivo Perugia), Mauro Ghibellini (Direttore Sportivo), Francesco Musumeci (Responsabile Settore Giovanile Pro Vercelli), Massimo Taibi (Reggina).

Sempre nell’ambito della comunicazione, nella giornata di ieri si è svolto il corso ’ .

Incontro che ha visto la partecipazione di Mauro Grimaldi – A.D. Di Federcalcio Servizi Srl, ex vice presidente di Lega Pro e Segretario Generale della LND – per del calcio come romanzo sul piano storico e il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda che ha posto l’attenzione su come questa attività sportiva venga trattata sui quotidiani: tra tradizione e innovazione.

Il Direttore Ezio Luzzi, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, la trasmissione calcistica più famosa e amata dagli italiani, si è focalizzato sull’importanza della radio e la forza delle parole e della fantasia dialogando con il giornalista Paolo De Carolis.

Il professor Domenico Morrone, docente di Marketing dell’Università LUM, infine, ha proposto un interessante intervento sui principi della comunicazione.

Corso di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche

Il Corso – organizzato dalla LUM-Giuseppe Degennaro con la collaborazione dell’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi (ADICOSP) e con il patrocinio della Lega Serie B, della Lega Pro, dell’Associazione Italia del 24 giugno 2021.

Al Cana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) – è riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio quale titolo di accesso diretto all’esame di abilitazione per il ruolo di Direttore Sportivo di cui all’Elenco Speciale federale.

Si tratta di un corso unico in Italia che si inserisce nell’ambito del settore del calcio professionistico in cui le esigenze di maggiore e più qualificata competenza incidono in maniera altrettanto determinante sui percorsi non solo sportivi di tali entità associative.

La principale mission del Corso è quello di sviluppare competenze progettuali ed operative per formare professionisti che posseggano una preparazione specifica per operare nel contesto gestionale delle società calcistiche professionistiche.

Comitato Scientifico: Prof.Avv. Tommaso Marchese (Direttore), Dott. Giuseppe Tambone (Coordinatore), Prof. Domenico Morrone (Coordinatore), Prof. Pierluigi Toma (Coordinatore).

