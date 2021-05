L’AQUILA – Conto alla rovescia per la “1° Giornata Hockey – Città dell’Aquila” , promossa dalla neonata Polisportiva L’Aquila Hockey, in programma il 5 giugno 2021 nell’impianto sportivo della Polisportiva in L’Aquila in località Centi Colella.

La giornata presenterà un interessante calendario non soltanto sportivo. Nella mattinata infatti è in programma un Torneo Bambini di FunHockey con la gestione tecnica affidata alla FIH Abruzzo e parallelamente il Convegno “Parità di genere” ospitato nella sala museo ‘A. Autore’, nel pomeriggio spazio in campo al Torneo Master e, a grande richiesta, alla categoria Mami e Papi. Ciliegina sulla torta il terzo tempo che si terrà a partire dalle 19.

Nei giorni scorsi c’è stata una riunione operativa con il Delegato Regionale FIH Abruzzo Roberto Serone e con la direttrice del Torneo Antonella Giuliani per definire i dettagli tecnici.

Entusiasta la presidente Stefania Ciocca ha spiegato. “Si è pensato di organizzare questo evento per farci conoscere e per mostrare i nostri impianti e la nostra città. Oltre al Torneo Bambini e al Torneo Master con molto piacere abbiamo aperto alla categoria ‘Mami e Papi’. Sarà una giornata di sport chiaramente nel rispetto dei protocolli Covid vigenti”.

Ulteriori dettagli verranno forniti nella presentazione ufficiale dell’evento, in programma la prossima settimana.