ROMA – “La ricostruzione delle aree del Centro Italia procede grazie alle importanti riforme approvate nel precedente governo Conte bis ed ora con il governo Draghi possiamo imprimere una grande spinta con il Pnrr. Per proseguire su questo solco ho presentato due emendamenti al decreto Sostegni bis, sottoscritti da tutti i deputati dem in commissione Ambiente e da colleghi, anche loro come me, dei territori colpiti dal terremoto del Centro Italia. Il primo riguarda la proroga per il 2021-2022 per i crediti d’imposta delle aziende colpite dal terremoto, una misura utile per la ripresa economica per chi ha dovuto fronteggiare la devastazione del sisma e successivamente la tragedia della pandemia da Covid-19. Il secondo riguarda i mutui degli enti locali, e nello specifico la sospensione delle rate, per tutto il 2021, per gli immobili acquistati da essi nella zona sisma Centro Italia Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera e responsabilità nazionale Aree terremotate e ricostruzione del Partito Democratico.

“Come Partito Democratico – conclude Pezzopane – siamo costantemente impegnati per realizzare la ricostruzione e il ritorno alla normalità per le zone colpite dal terremoto nel più breve tempo possibile. Le norme che vogliamo introdurre, sperando che il governo le accolga, sono solo una parte dei tanti interventi normativi che abbiamo proposto e fatto approvare, perché crediamo fortemente che, dopo il quadro peggiorativo causato dalla pandemia, le nostre ragioni siano più forti che mai”.