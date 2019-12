⁣I #libri più attesi del 2020: ecco le novità in arrivo

Quali sono i libri più attesi del 2020? Ecco le novità del prossimo anno.

Quali sono i libri più attesi del 2020 e le novità in arrivo in libreria? Da bravi lettori e lettrici forti stiamo già pensando di inaugurare l’anno nuovo con letture e libri a non finire. Di sicuro troveremo qualche libro sotto l’albero, impacchettato come regalo di Natale, ma abbiamo già la nostra lista pronta con tutti i titoli che vorremo sicuramente leggere anche nel nuovo anno. Che preferiamo gialli o romanzi rosa, saggi o biografie, non c’è da temere: le novità editoriali in arrivo soddisfaranno tutti i tipi di lettori e lettrici.

L’anno nuovo inizierà con l’arrivo in libreria di La ragazza del sole. Le sette sorelle di Lucinda Riley edito da Giunti. Si tratta del sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle e sarà ambientato negli anni ’40. La protagonista di cui seguiremo le avventure sarà Electra d’Aplièse. Dal 3 gennaio in libreria.

Tra i libri più attesi del nuovo anno c’è senz’altro Ah l’amore l’amore, il nuovo romanzo di Antonio Manzini edito da Sellerio. Si tratta di un nuovo capitolo della saga che vede come protagonista il vicequestore romano Rocco Schiavone. In un’indagine che lo vede al tempo stesso paziente e poliziotto, Schiavone porterà alla luce un caso di malasanità. Il romanzo arriva in libreria dal 9 gennaio 2020.

Il 16 gennaio uscirà il nuovo romanzo storico di Tracy Chevalier intitolato La ricamatrice di Winchester e edito da Neri Pozza. Ambientato nel 1932, racconta la storia della trentottenne Violet Speedwell che, in una società basata sul matrimonio, rientra appieno nella categoria di “zitella”…

Dal 22 gennaio arriverà in libreria anche La Signora del martedì, di Massimo Carlotto, edito da E/O. Protagonisti di questa nuova storia sono tre personaggi che la vita ha maltrattato, che la società esclude perché più deboli. Un noir che racconta il lato oscuro e criminale della società in cui viviamo.

Invece Una donna normale di Roberto Costantini sarà pubblicato da Longanesi a partire dal 23 gennaio. Perché Aba Abate è anche «Ice», impiegata ministeriale e funzionaria dei Servizi segreti allo stesso tempo. La sua ultima missione è quella di reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee. Ma qualcosa può andare storto da un momento all’altro…

Ma tra le uscite del 2020 anche troveremo anche l’ultimo romanzo di Stephen King per ora conosciuto con il titolo provvisorio If it Bleeds. Per gli amanti del magico mondo di Harry Potter, firmati J. K. Rowling usciranno nell’anno nuovo anche A Journey Through Divination and Astronomy e A Journey Through Care of Magical Creatures. Attesissimo anche Ora dimmi di te. Lettera a Matilda di Andrea Camilleri, pubblicato postumo da Bompiani.

